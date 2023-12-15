Роднина высказалась о перспективах возвращения Трусовой в большой спорт

Трехкратная Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о перспективах возвращения Александры Трусовой в большой спорт.

«Возможно ли возвращение Трусовой? Эта тема себя практически изжила. Сейчас фигуристки долго не выступают, но возможно все. Никто не знает, что у Саши в голове. Сейчас она катается в шоу. Может, ее это вполне устраивает и соревноваться она больше не хочет. У Трусовой есть потенциал, чтобы вернуться, но есть ли желание?» — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.