Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова директора «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что Александра Трусова пообещала вернуться в группу Этери Тутберидзе.

О возможном возвращении Трусовой к Тутберидзе от Евгения Плющенко Лайшев заявил 1 апреля в интервью Championat.com.

«Возвращение Трусовой к Тутберидзе? Конечно, это будет правильно, она ее педагог. Мы же прошлое не обсуждали», — сказала Тарасова «СЭ»

Ранее Лайшев жестко высказался о Яне Рудковской и призвал Трусову вернуться.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года. На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира 16-летняя фигуристка завоевала бронзу в женском одиночном катании.

(Владислав Флегонтов)