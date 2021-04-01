Тарасова — о возвращении Трусовой к Тутберидзе: «Это будет правильно, она ее педагог»
16:37
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова директора «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что Александра Трусова пообещала вернуться в группу Этери Тутберидзе.
О возможном возвращении Трусовой к Тутберидзе от Евгения Плющенко Лайшев заявил 1 апреля в интервью Championat.com.
«Возвращение Трусовой к Тутберидзе? Конечно, это будет правильно, она ее педагог. Мы же прошлое не обсуждали», — сказала Тарасова «СЭ»
Ранее Лайшев жестко высказался о Яне Рудковской и призвал Трусову вернуться.
Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года. На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира 16-летняя фигуристка завоевала бронзу в женском одиночном катании.
(Владислав Флегонтов)
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