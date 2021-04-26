Константинова: «Хотелось бы, чтобы противостояние Плющенко и Тутберидзе закончилось»

Экс-фигуристка «Ангелов Плющенко» Станислава Константинова в интервью «СЭ» прокомментировала противостояние Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе в соцсетях.

— Мне это не близко. Каждый должен заниматься своей работой. Я к нему [Евгению Плющенко] позитивно отношусь и уважаю как человека и тренера. Как тренер он хорош, добросовестно выполняет свою работу и не заслуживает такого отношения, которое к нему проявляют некоторые хейтеры.

Могу сказать, что всем надо быть немного терпимее друг к другу. Мы все работаем на одну федерацию, одну страну, в одной сборной. Происходящее в соцсетях влияет на спортсменов, отвлекает. Евгений Викторович, кстати, в этом смысле открытый к разговору человек. Хотелось бы, чтобы их противостояние, все эти ссоры закончились.

(Дмитрий Кузнецов)

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