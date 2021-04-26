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Константинова — об уходе из академии олимпийского чемпиона: «Плющенко не приглашал меня к себе, я не просилась»

18:00
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислава Константинова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала о своем уходе из «Ангелов Плющенко», который произошел после чемпионата России этого сезона.

— Для меня неудивительно, что тренер Александр Волков ушел из академии. Была большая нехватка льда, группа не смогла поехать в Горки (На новый каток академии. — Прим. «СЭ»). Было известно, что мы будем кататься в Говорово, каток на юго-западе Москвы, до которого можно доехать на метро. В Горки нереально добраться на общественном транспорте. Даже от маршрутки надо топать. Хотя каток там шикарный, стильный, Яна Александровна с Евгением Викторовичем постарались.

До чемпионата России я была рада ездить и в Горки и говорила об этом Александру Сергеевичу — просто пусть у меня будет достаточно льда. Но не срослось. И когда я сообщила об уходе, Евгений Викторович не приглашал меня к себе в группу тренироваться, я не просилась.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Станиславы Константиновой читайте на сайте «СЭ»

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