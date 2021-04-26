Фигуристка Константинова: «Плющенко хорош как тренер и не заслуживает хейта»

Фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» высказалась о Евгении Плющенко. 20-летняя спортсменка провела в «Ангелах Плющенко» первую половину сезона, тренируясь у Александра Волкова, выступала в шоу Плющенко «Лебединое озеро», но в начале года перешла в «Москвич».

— Это сумасшествие. Когда к человеку приковано такое внимание, каждый его промах раздувают. И даже не его, а фигуристов. Спортсмены — не роботы. Саша Трусова катается с большим количеством четверных, она имеет право на ошибку! Мы не железные. Винить Плющенко за каждую ошибку его спортсмена... Почему других тренеров так не обвиняют? Он прошел большую школу, был великим спортсменом. Он много что знает и много что понимает. Невозможно быть идеальным, когда тебя под лупой рассматривают.

— Но он сам приковывает к себе внимание, наверное, из-за этого у некоторых такое отношение.

— Безусловно. Но я не хочу это оценивать, мне это не близко. Каждый должен заниматься своей работой. Я к нему позитивно отношусь и уважаю как человека и тренера. Как тренер он хорош, добросовестно выполняет свою работу и не заслуживает такого отношения, которое к нему проявляют некоторые хейтеры.

(Дмитрий Кузнецов)

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