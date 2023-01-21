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Сегодня, 18:19

Команда Загитовой лидирует после выступления пар в короткой программе на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Команда «Красная машина» Алины Загитовой захватила лидерство на Кубке Первого канала по итогам выступления пар в короткой программе.

Выиграли вид Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский стали вторыми, Евгения Тарасова/Владимир Морозов — третьими, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — четвертыми.

После короткой программы пар счет такой: 159,9 — 166,07 в пользу команды Загитовой.

Смотреть прямую трансляцию турнира можно в 17.00 на сайте Первого канала и Окко.

Кубок Первого канала-2022: расписание и результаты короткой программы

Фигурное катание
Алина Загитова
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