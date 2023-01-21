Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:34

Козловский о Кубке Первого канала: «Нет такого психологического напряжения, которое было на чемпионате России»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился мнением о Кубке Первого канала.

21 января спортсмены на турнире представили короткие программы.

— Ехали мы здорово, не считая помарку, которую допустили. А так, показали хорошее качество синхронного и параллельного катания. Мне очень понравилось, как мы сделали прыжок, выполнен прекрасно. Да и в целом элементы выполнены на самом высоком уровне.

— Это все-таки соревнования или шоу?

— Что-то среднее. Конечно, тут нет такого психологического напряжения, которое было на чемпионате России, но могу сказать, что все ребята, и мы в том числе, подходим к этому турниру с максимальной собранностью, с максимальной концентрацией, поскольку боремся не только за себя, но и за команду. Поэтому хочется демонстрировать чистое и классное катание.

Фигуристы на&nbsp;Кубке Первого канала. Кубок Первого канала — самый загадочный турнир года. Чего ждать от битвы фигуристов?

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
Нужно ли России отказаться от CAS? Странная инициатива депутатов
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Материалы сюжета: Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Мишина назвала выбор Валиевой и Загитовой капитанами команд абсолютно правильным
Анастасия Мишина: «Для меня в том сезоне короткая программа была тяжелее произвольно»
Загитова: «Мишина и Галлямов — лучшие! Они все показали своим прокатом»
Команда Загитовой лидирует после выступления пар в короткой программе на Кубке Первого канала
Команды Валиевой и Загитовой открыли Кубок Первого канала танцевальным баттлом
Стала известна роль Кондратюка на Кубке Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команда Загитовой лидирует после выступления пар в короткой программе на Кубке Первого канала

Козловский и Бойкова рассказали, когда вышли на лед в новогодние праздники
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости