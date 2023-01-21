Козловский о Кубке Первого канала: «Нет такого психологического напряжения, которое было на чемпионате России»

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился мнением о Кубке Первого канала.

21 января спортсмены на турнире представили короткие программы.

— Ехали мы здорово, не считая помарку, которую допустили. А так, показали хорошее качество синхронного и параллельного катания. Мне очень понравилось, как мы сделали прыжок, выполнен прекрасно. Да и в целом элементы выполнены на самом высоком уровне.

— Это все-таки соревнования или шоу?

— Что-то среднее. Конечно, тут нет такого психологического напряжения, которое было на чемпионате России, но могу сказать, что все ребята, и мы в том числе, подходим к этому турниру с максимальной собранностью, с максимальной концентрацией, поскольку боремся не только за себя, но и за команду. Поэтому хочется демонстрировать чистое и классное катание.