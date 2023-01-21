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Сегодня, 11:25

Кубок Первого канала-2022: расписание и результаты короткой программы

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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 21 января, в Москве состоится первый день Кубка Первого канала-2023 по фигурному катанию. Сегодня участники представят короткие программы.

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Анастасия Зинина, Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Алина Горбачева.

Мужчины: Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Александр Самарин, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин.

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

Вне соревновательного зачета выступят танцевальные дуэты: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Тютюнина — Андрей Багин, Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

Смотреть прямую трансляцию турнира можно в 17.00 на сайте Первого канала и Окко, а с 18.20 по ТВ на Первом канале

Состав участников Кубка Первого канала-2023 можно посмотреть здесь

Фигурное катание
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