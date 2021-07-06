ISU заменил слово «ladies» на «women» в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке
11:49
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение заменить слово «ladies» (дамы) на «women» (женщины) во всех подконтрольных дисциплинах — фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.
Решение было принято на онлайн-конгрессе ISU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам гендерного равенства.
Замена будет произведена во всех формах сообщений и документов ISU. Таким образом, женские соревнования вместо «ladies event» теперь будут называться «women's event».
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