ISU заменил слово «ladies» на «women» в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение заменить слово «ladies» (дамы) на «women» (женщины) во всех подконтрольных дисциплинах — фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.

Решение было принято на онлайн-конгрессе ISU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам гендерного равенства.

Замена будет произведена во всех формах сообщений и документов ISU. Таким образом, женские соревнования вместо «ladies event» теперь будут называться «women's event».