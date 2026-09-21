Аделия Петросян поблагодарила костюмеров после прокатов сборной России: «Спасибо за образы Герасимовой и Гачинской»

Фигуристка Аделия Петросян поблагодарила костюмеров после контрольных прокатов сборной России.

19-летняя фигуристка представила на прокатах 19 и 20 сентября новые короткую и произвольную программы.

«Спасибо за образы Светлане Герасимовой и Светлане Гачинской», — написала Петросян в соцсетях.

На Олимпиаде-2026 Петросян заняла шестое место. Она трижды побеждала на чемпионатах России.

В июле фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе. В августе она начала подготовку к сезону под руководством Инны Гончаренко. После прокатов сборной России Петросян сообщила, что может пропустить турнир серии «Челленджер» в Грузии.

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