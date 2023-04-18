Гербольдт: «Все российские тренеры — герои»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт ответила «СЭ» на вопрос, кого бы из тренеров она выделила в сезоне-2022/23.

«Я бы выделила абсолютно каждого российского тренера, потому что их труд очень тяжелый. Ты на своих спортсменов кладешь всю свою личную жизнь, свою семью, родственников и друзей. Очень много сил и времени тратится, чтобы выпустить хотя бы одного успешного спортсмена. Если у тебя получается поднять хотя бы нескольких, это дорогого стоит. Я считаю, что абсолютно все российский тренеры — герои. Они очень крутые специалисты, которым зачастую приходится делать выбор в пользу своих учеников. Это сильные люди, которые остались со спортсменами, терпят и принимают каждого ученика как своего родного человека и поддерживают их в работе», — сказала Гербольдт «СЭ».

Ранее Гербольдт поделилась мнением о турнире шоу-программ.