Чемпионы Европы Бойкова и Козловский подвели итоги сезона

Двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в интервью «СЭ» подвели итоги минувшего сезона. Пара выиграла чемпионат России, оба этапа и финал российской серии «Гран-при».

— Как оцените для себя минувший сезон? Довольны собой?

Козловский: ­- Отлично. Мы очень довольны, так как выиграли все главные старты без исключения. Здесь позволю себе похвалить нашу пару, но мы такие — единственные из всех четырех видов, кому это удалось. Больше таких нет. Притом что это все было достигнуто тяжелейшим трудом. Ни один из спортсменов не понизил свой уровень по сравнению с олимпийским сезоном. Все сталкивались с трудностями. Но оставались максимально собранными. В общей проекции выигрывать было очень тяжело, но мы с этим справились.

— Вы усложнялись по ходу сезона — осенью вставили в программы риттбергер. Насколько сложно это было для вас?

Бойкова: — Для нас это первый опыт. Да, в конце прошлого сезона мы попробовали каскад сальхов-ойлер-сальхов. Но это был последний старт, Кубок Первого канала. Поэтому нам разрешили выйти с новым контентом. В этом сезоне я горда собой и Димой, что мы смогли маневрировать, в зависимости от формы и состояния — физического и морального, и менять контент.

Козловский: — Разреши перебью. Все-таки риттбергер мы поменяли не по ходу сезона — мы над ним работали и в летний промежуток.

— Но на первом старте вы выступали без него.

Бойкова: — Да, мы выступали с сальховом.

Козловский: — Это был мой первый старт после травмы. Прошло в районе двух недель с момента, когда я вернулся к тренировкам с полноценными нагрузками. Но что касается каскада — да, мы пошли на него, и делали это осознанно. Но мы были абсолютно уверены в его исполнении.

Полное интервью Бойковой и Козловского «СЭ» здесь