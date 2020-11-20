Фигуриста Галлямова прогнали из VIP-зоны на «Гран-при России» из-за отсутствия маски

Российский фигурист Александр Галлямов, наблюдавший за выступлениями своих коллег на этапе «Гран-при» в Москве из VIP-зоны, был вынужден покинуть трибуну по требованию стюарда, сообщает Sport24.

Спортсмен находился на арене «Мегаспорт» без маски, что строго запрещено правилами.

Напомним, в пятницу Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, занял первое место по итогам короткой программы с результатом 79,34 балла.