Фигуриста Галлямова прогнали из VIP-зоны на «Гран-при России» из-за отсутствия маски
20 ноября 2020, 23:47
Российский фигурист Александр Галлямов, наблюдавший за выступлениями своих коллег на этапе «Гран-при» в Москве из VIP-зоны, был вынужден покинуть трибуну по требованию стюарда, сообщает Sport24.
Спортсмен находился на арене «Мегаспорт» без маски, что строго запрещено правилами.
Напомним, в пятницу Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, занял первое место по итогам короткой программы с результатом 79,34 балла.
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