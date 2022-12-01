Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на то, что Глеб Смолкин и Диана Дэвис не выступят на чемпионате России.

«Не удивлена, что они пропустят чемпионат России. Глеб Смолкин получает вид на жительство в Америке? Это их личные дела. Российский спорт не потеряет, если они пропустят чемпионат. Какое место они заняли на Олимпийских играх? Невысокое. Вот и все», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Смолкин объяснил, по какой причине они с Дэвис не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах. До этого в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе Гран-при России.