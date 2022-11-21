Будет ли Косторная прыгать четверные? Отвечает сама фигуристка

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она рассказала, собирается ли разучивать сложнейший элемент.

— Лиза Туктамышева в 26 лет готовит четверные прыжки. Ты собираешься их делать?

— У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти. Главное — не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание.

— И все-таки насчет четверных.

— Буду смотреть, как поведет себя тело. Никаких прогнозов дать не могу.