Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:55

Будет ли Косторная прыгать четверные? Отвечает сама фигуристка

Косторная рассказала, будет ли прыгать четверные прыжки
Алла Шишкина
Колумнист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она рассказала, собирается ли разучивать сложнейший элемент.

— Лиза Туктамышева в 26 лет готовит четверные прыжки. Ты собираешься их делать?

— У нас с Лизой хорошие данные. Мы маленькие. Это тело у нас останется, мы не станем неожиданно расти. Главное — не набрать лишний вес. Лизе это несложно. Тело позволяет это делать, главное, чтобы было желание.

— И все-таки насчет четверных.

— Буду смотреть, как поведет себя тело. Никаких прогнозов дать не могу.

Фигурное катание
Алена Косторная
Елизавета Туктамышева
0
Читайте также
Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ
Рекордсменка, красотка на немецком ТВ и мама: как менялась биатлонистка Нойнер
В Кремле не обсуждается вопрос о возможности второй волны мобилизации
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алена Косторная: «Лошадь встала на дыбы, и я упала в грязь. Обратно ехала в багажнике на газетках»

Косторная рассказала, что поет в караоке
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости