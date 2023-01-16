Генеральный директор ФФКР Коган пожелал Косторной удачи в выступлениях в парном фигурном катании
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал решение чемпионки Европы Алены Косторной перейти из одиночного катания в парное.
«Мы желаем Алене удачи во всех ее начинаниях. Главное, чтобы она работала и была здорова», - приводит ТАСС слова Когана.
Сегодня, 16 января, тренер Елена Буянова сообщила, что прекратила сотрудничество с Косторной из-за решения фигуристки выступать в парном катании. Отмечалось, что 19-летняя спортсменка вместе с партнером Георгием Куницей будет заниматься под руководством Сергея Рослякова.
Источник: https://tass.ru/sport/16808565
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