Генеральный директор ФФКР Коган пожелал Косторной удачи в выступлениях в парном фигурном катании

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал решение чемпионки Европы Алены Косторной перейти из одиночного катания в парное.

«Мы желаем Алене удачи во всех ее начинаниях. Главное, чтобы она работала и была здорова», - приводит ТАСС слова Когана.

Сегодня, 16 января, тренер Елена Буянова сообщила, что прекратила сотрудничество с Косторной из-за решения фигуристки выступать в парном катании. Отмечалось, что 19-летняя спортсменка вместе с партнером Георгием Куницей будет заниматься под руководством Сергея Рослякова.