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Сегодня, 17:45

Генеральный директор ФФКР Коган пожелал Косторной удачи в выступлениях в парном фигурном катании

Алина Савинова
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал решение чемпионки Европы Алены Косторной перейти из одиночного катания в парное.

«Мы желаем Алене удачи во всех ее начинаниях. Главное, чтобы она работала и была здорова», - приводит ТАСС слова Когана.

Сегодня, 16 января, тренер Елена Буянова сообщила, что прекратила сотрудничество с Косторной из-за решения фигуристки выступать в парном катании. Отмечалось, что 19-летняя спортсменка вместе с партнером Георгием Куницей будет заниматься под руководством Сергея Рослякова.

Источник: https://tass.ru/sport/16808565
Фигурное катание
Алена Косторная
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