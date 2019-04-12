Алина Загитова: "Собака была стимулом для победы на Олимпиаде"

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018. Спортсменка завоевала золото, после чего премьер-министр Японии подарил ей щенка породы акита-ину.

– Моя собака всегда ходит со мной, – сказала Загитова в эфире программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале". – Мне подарили собаку случайно. Я сказала в интервью один раз, что мне нравится такая порода. Японцы увидели это интервью и сказали, что готовы подарить. Я очень обрадовалась – это была большая неожиданность. Я хотела собаку и спросила родителей перед Олимпиадой, возможно ли ее приобретение, если я хорошо там выступлю ... Они сказали, если хорошо выступишь, то мы посмотрим. Это был некий стимул, чтобы выиграть Олимпиаду.

Платье собаки? Это девочка. Имя Масару – это значит Победа. Я на сборах в Японии увидела в журнале такую собаку. На моем шкафу висело такое платье, и я себе сказала, что на моей собаке тоже оно будет.

Она большая, из-за этого ее проблематично куда-то везти. Но в ближайшее время я отвезу Масару на ее родину. В Японии пройдет мое шоу, и она будет смотреть, как я выступаю. Она сама катается и, возможно, выйдет на лед. В первый раз она начала лизать лед – ей понравилось.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме 16-летняя Загитова завоевала золото.

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