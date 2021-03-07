Первый тренер Косторной: «Алена жестко говорила о Тутберидзе? Ляпнуть может каждый»

Серебряный призер Олимпийских игр-1980, известная фигуристка и тренер Марина Черкасова в разговоре с «СЭ» поделилась своим мнением о возвращении Алены Косторной от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

Черкасова — первый тренер чемпионки Европы, в том числе она приложила руку к скольжению Косторной, которое многими считается уникальным.

— Думаю, для Алены это правильное решение в данной ситуации. Она жестко высказывалась о Тутберидзе? Знаете, ляпнуть может каждый, особенно когда из тебя вытягивает это толпа журналистов. Молодежь сейчас амбициозная, в том числе в фигурном катании. Наверное, так получилось, что переход в итоге был ошибкой. Но ошибки делает каждый, надо их уметь вовремя признавать. Ну и, конечно, здоровье повлияло. Мы с Аленой нечасто говорили, но она и мне не раз жаловалась на него, что нехорошо себя чувствовала, то одно болит, то другое.

Выводы по переходу можно будет делать, только когда пройдёт какое-то время, когда Этери Георгиевне станет понятна ее форма. Тутберидзе вообще надо сказать спасибо, она молодец, что она согласилась взять Аленку к себе. Я очень надеюсь, что у них все получится, что Алена у нее восстановится. Все зависит от того, как она будет работать.

(Дмитрий Кузнецов)