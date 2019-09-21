Александра Трусова: «Очень рада, что мне впервые удалось исполнить три четверных прыжка»
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свою победу на Мемориале Непелы в Братиславе. Сегодня, 21 сентября, 15-летняя спортсменка в своих первых же взрослых международных стартах установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, побив прежние достижения Алины Загитовой.
— Я очень рада, что мне в первый раз удалось на официальных соревнованиях исполнить три четверных прыжка. Но тем не менее, программу я выполнила не чисто, значит есть, над чем работать дальше, — сказала Александра.
Трусова на предсезонном турнире Nepela Memorial за произвольный прокат получила 163,78 балла, результат спортсменки по сумме программ составил 238,69 балла. Предыдущие рекорды принадлежали олимпийской чемпионке Алине Загитовой (158,50 балла в произвольной программе и 238,43 — по сумме). (Олег Шамонаев)