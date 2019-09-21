Александра Трусова: «Очень рада, что мне впервые удалось исполнить три четверных прыжка»

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свою победу на Мемориале Непелы в Братиславе. Сегодня, 21 сентября, 15-летняя спортсменка в своих первых же взрослых международных стартах установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, побив прежние достижения Алины Загитовой.

— Я очень рада, что мне в первый раз удалось на официальных соревнованиях исполнить три четверных прыжка. Но тем не менее, программу я выполнила не чисто, значит есть, над чем работать дальше, — сказала Александра.