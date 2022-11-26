Фигурное катание
Ледниковый период
Новости
Статьи Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

Сегодня, 18:41

Чепурченко исполнил бедуинский прыжок в новом выпуске «Ледникового периода»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Актер Вячеслав Чепурченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Вячеслав Чепурченко показали новый номер в телевизионном шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под песню Томаса Джонса «Delilah». Самой удивительной часть их выступления — был бедуинский прыжок в исполнении Вячеслава. Этот не простой элемент актер несколько раз повторял перед прокатом. И он отлично получился во время выступления.

Седьмой эпизод шоу «Ледниковый период. Снова вместе» вышел в эфир Первого канала 26 ноября.

Алексеева Дарья

Татьяна Волосожар
0
Читайте также
«У вас в России на чемпионате мира было намного веселее и свободнее. И люди так нас встречали!»
В Норвегии призвали наказать футболиста Ондуа за использование флага России на ЧМ-2022
SCMP: Зеленскому следует отказаться от попыток «вернуть» утраченные Украиной территории
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
В Совфеде отреагировали на смерть главы МИД Белоруссии Макея
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полунин: «Елена Ильиных сейчас не тренирует»

Домнина и Башаров удивили жюри «Ледникового периода» оригинальной постановкой под песню «O sole mio»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости