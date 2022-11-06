Валиева выиграла этап «Гран-при России» в Казани
Фигуристка Камила Валиева выиграла этап «Гран-при России» в Казани.
Спортсменка показала лучший результат в произвольной программе и стала первой по сумме двух выступлений.
Второе место заняла Вероника Яметова (210,34 балла по сумме двух программ), на третьей строчке — Ксения Синицына (207,55).
«Гран-при России»
3-й этап
Казань
Женщины
Произвольная программа
1. Камила Валиева — 158,42
2. Ксения Синицына — 137,01
3. Вероника Яметова — 134,44
4. Ксения Гущина — 132,44
5. Мария Парамонова — 121,32
6. Виктория Нестерова — 118,71
7. Полина Свириденко — 112,84
8. Мария Реброва — 109,53
9. Клара Швецова — 108,88
10. Анастасия Молчанова — 96,14
11. Софья Кочанова — 86,01
Итоговое положение
1. Камила Валиева — 241,72
2. Вероника Яметова — 210,34
3. Ксения Синицына — 207,55
4. Ксения Гущина — 190,78
5. Мария Парамонова — 184,61
6. Виктория Нестерова — 180,96
7. Полина Свириденко — 175,00
8. Мария Реброва — 160,68
9. Клара Швецова — 160,15
10. Анастасия Молчанова — 150,00
11. Софья Кочанова — 128,92