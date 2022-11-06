Валиева выиграла этап «Гран-при России» в Казани

Фигуристка Камила Валиева выиграла этап «Гран-при России» в Казани.

Спортсменка показала лучший результат в произвольной программе и стала первой по сумме двух выступлений.

Второе место заняла Вероника Яметова (210,34 балла по сумме двух программ), на третьей строчке — Ксения Синицына (207,55).

«Гран-при России»

3-й этап

Казань

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева — 158,42

2. Ксения Синицына — 137,01

3. Вероника Яметова — 134,44

4. Ксения Гущина — 132,44

5. Мария Парамонова — 121,32

6. Виктория Нестерова — 118,71

7. Полина Свириденко — 112,84

8. Мария Реброва — 109,53

9. Клара Швецова — 108,88

10. Анастасия Молчанова — 96,14

11. Софья Кочанова — 86,01

Итоговое положение

1. Камила Валиева — 241,72

2. Вероника Яметова — 210,34

3. Ксения Синицына — 207,55

4. Ксения Гущина — 190,78

5. Мария Парамонова — 184,61

6. Виктория Нестерова — 180,96

7. Полина Свириденко — 175,00

8. Мария Реброва — 160,68

9. Клара Швецова — 160,15

10. Анастасия Молчанова — 150,00

11. Софья Кочанова — 128,92