Камила Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на «Гран-при» в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева неудачно исполнила четверной тулуп в произвольной программе на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

Валиева заявила в прокате только один элемент повышенной сложности — четверной тулуп — и не смогла с ним справиться. Она исполнила прыжок с недокрутом и упала при приземлении.

Также фигуристка попыталась на круге почета для зрителей во второй и третий раз прыгнуть четверной, но также неудачно.

Фигуристка справилась с остальными элементами. Она набрала 158,42 балла за произвольную программу. По сумме двух прокатов на ее счету 241,72 балла, спортсменка одержала победу на этапе в Казани.