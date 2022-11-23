Радионова поддержала Трусову: «Не надо на нее давить!»

Бывшая фигуристка, хореограф, призерка чемпионата мира-2015 Елена Радионова в интервью «СЭ» призвала не критиковать Александру Трусову за ухудшение результатов.

— Чего не хватает Трусовой? Вы же как профессионал видите, что ей тяжело дается.

— Это понятно, потому что олимпийский сезон был сложным. После этого вообще, мне кажется, нужно собраться, найти в себе силы дальше кататься. Конечно, она выросла, сильно изменилась. У нее как раз ключевая стадия взросления. Сейчас у многих девочек такой период. Ей просто надо дать время, не давить на нее, пусть кайфует от того, что она делает. Она с таким стальным характером, что я уверена — у нее все еще будет.

— Что вам вообще запомнилось по итогам этих двух-трех месяцев сезона?

— Наверное, выступления Трусовой и Валиевой. Интересно, как они чувствуют себя после Олимпиады. Некоторые после нее заканчивают, они — продолжают кататься. А остальное... Каких-то ярких событий не вспомню. Мальчиков я не успеваю посмотреть.