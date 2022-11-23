«Произвольная программа Камилы не вызвала у меня негатива». Радионова — о Трусовой и Валиевой
Елена Радионова — человек для нашего фигурного катания особенный хотя бы потому, что она второй в истории получила почетный знак от федерации за достижения в фигурном катании — тогда его еще вручал Александр Горшков. Можно сказать, намечается своеобразный аналог Зала славы (первой была Аделина Сотникова).
В этом сезоне Елена поставила обе программы Веронике Жилиной — нашей лучшей юниорке, если не считать Софью Акатьеву, выступающую на взрослом «Гран-при».
Корреспондент «СЭ» встретил ее на вечере в «Ангелах Плющенко», где открывался новый бутик детской одежды, и экс-фигуристка была образцом профессионализма — несмотря на праздничный фуршет, пила воду. Мы поговорили с Радионовой о ее планах и мнении о главных событиях сезона.
Чтобы прыгать тройные, нужна мотивация
— Елена, когда ваш следующий показательный номер на соревнованиях? Соскучились по вашим вращениям.
— Вращениям? Но не прыжкам, да? (Смеется.) Да, прыжков на последнем выступлении не было, но на самом деле мне кажется очень интересным формат турнира шоу-программ. Может быть, я на нем выступлю. Каких-то запланированных показательных пока нет.
— Но двойной вы же прыгаете?
— Двойные — конечно. С тройными... Будет непросто, надо подготовиться. Тут нужна мотивация.
— А «Ледниковый период» рассматриваете?
— Когда-нибудь в теории можно. Если партнер будет надежный. (Смеется.) Слышала, что Илья Авербух хотел собрать всех одиночниц. Но, как мы видим, пока не собрал.
— Но вы пьете воду, держите себя в форме. Зачем? Можно же расслабиться после спорта.
— Ну и что, что я не в спорте? Мне просто хочется хорошо выглядеть. И я себя прекрасно чувствую.
— У вас сейчас главная работа — тренерская?
— Да, как хореограф. Ставлю программы детям (Радионова поставила обе программы Веронике Жилиной. — Прим. «СЭ»), веду шоу Евгения Плющенко, ну и есть еще пара проектов.
— Как вам наш «Гран-при»? Самара получилась очень насыщенной.
— Вот-вот, я уже забыла, какое событие вообще последнее, их столько происходит!
— Ваши фанаты никогда не выбегали на лед, чтобы подарить букет?
— Нет, такого не было. По Саше [Трусовой] было видно, что она тоже очень удивилась. По идее там должна быть охрана, которая обязана следить за этим. Поэтому очень странно, что так вышло.
Саше просто надо дать время
— Чего не хватает Трусовой? Вы же как профессионал видите, что ей тяжело дается.
— Это понятно, потому что олимпийский сезон был сложным. После этого вообще, мне кажется, нужно собраться, найти в себе силы дальше кататься. Конечно, она выросла, сильно изменилась. У нее как раз ключевая стадия взросления. Сейчас у многих девочек такой период. Ей просто надо дать время, не давить на нее, пусть кайфует от того, что она делает. Она с таким стальным характером, что я уверена — у нее все еще будет.
— Что вам вообще запомнилось по итогам этих двух-трех месяцев сезона?
— Наверное, выступления Трусовой и Валиевой. Интересно, как они чувствуют себя после Олимпиады. Некоторые после нее заканчивают, они — продолжают кататься. А остальное... Каких-то ярких событий не вспомню. Мальчиков я не успеваю посмотреть.
— Как вам произвольная программа Валиевой?
— Я была в зале во время контрольных прокатов, первый раз ее увидела, и тогда меня взяло. Знаю, у многих это вызвало какие-то негативные эмоции, но главное, что она зацепила. Мурашки по коже. Ситуация действительно очень громкая, и я не могу сказать, что во мне эта программа вызвала негатив. Скорее сопереживание.
— Нет ощущения, что «Гран-при» — это просто Кубок России с другой вывеской?
— По большому счету да. Здорово, что есть старты, но нашей федерации надо еще больше работать над пиаром, над зрелищностью.