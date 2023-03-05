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Сегодня, 16:23

Бестемьянова: «Кагановская и Ангелопол показали настоящее мастерское катание»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о победе танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола в финале Гран-при России.

«Победа Кагановской и Ангелопола абсолютно справедлива, они были интереснее, легче. Хотя Шанаева с Дроздом тоже выдали по полной программе, но Кагановская и Ангелопол мне однозначно понравились больше. Василиса и Валерий мне очень нравились в начале сезона с этой программой, но все равно казалось, что они еще юниоры, вчера тоже показались юниорами, а сегодня было настоящее мастерское катание, прекрасно. Поздравляю Анжелику Крылову, рука которой неоценима», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

Второе место в финале Гран-при России по фигурному катанию в танцах на льду заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Тройку призеров замкнули Софья Тютюнина и Андрей Багин.

Источник: https://tass.ru/sport/17199675
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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