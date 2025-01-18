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18 января, 22:50

Зрители освистали судей на чемпионате России по прыжкам

Алина Савинова
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Зрители остались недовольны оценками судей за выступление спортивной пары Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева в полуфинале чемпионата России по прыжкам.

Спортсмены лидировали в личном турнире после четвертьфинального раунда, однако в полуфинале, несмотря на чистое исполнение элементов, они получили оценки, которые не позволили им выйти в финальную часть. После объявления результатов зрители освистали судей и скандировали «мало».

Победителями чемпионата России по прыжкам среди пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На втором месте расположились Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Третью строчку заняли две пары — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а также Дарья Андреева и Александр Акимов.

Соревнования проходят в Санкт-Петербург 18-19 января.

Фигурное катание
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