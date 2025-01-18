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Сегодня, 20:47

Определился состав участников командного турнира чемпионата России по прыжкам-2025

Алина Савинова
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Пресс-служба Первого канала опубликовала состав участников командного турнира чемпионата России по прыжкам-2025. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Команду Москвы будут представлять Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Аделия Петросян, Софья Муравьева и спортивная пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

В команду Санкт-Петербурга вошли Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Ранее в личном турнире у мужчин победу одержал Угожаев, у женщин чемпионкой стала Петросян, а соревнования пар выиграли Мишина и Галлямов.

Фигурное катание
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Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
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