Тарасова предположила, что может повлиять на возвращение россиян на международные турниры

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что чем лучше российские фигуристы будут выступать на внутренних соревнованиях, тем дольше их не будут допускать до международных турниров.

В воскресенье Владислав Дикиджи вне конкурса исполнил четверной аксель на чемпионате России по прыжкам.

«Влад Дикиджи хорош, но мог бы быть еще лучше. Уверенный ли аксель? Будет уверенным. Это, конечно, открытие. Чем наши лучше будут кататься, тем дольше нас не будут выпускать на международные соревнования, — приводит ТАСС слова Тарасовой. — Им так без нас хорошо, они места занимают».

Победителем третьего чемпионата России по прыжкам стала команда Санкт-Петербурга, второе место заняла сборная Москвы. В личном турнире сильнейшими стали Аделия Петросян, Николай Угожаев и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

20 декабря Международный союз конькобежцев принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры — 2026 при условии получения нейтрального статуса. Федерация фигурного катания на коньках России получила право выдвинуть не более одного спортсмена, пары или дуэта в каждой дисциплине.