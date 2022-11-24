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Сегодня, 16:23

Коган ответил на вопрос об участии Дэвис и Смолкина на чемпионате России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Александр Коган ответил на вопрос «СЭ» об участии пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин на чемпионате России.

— Учитывая, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин все-таки пропускают этап Гран-при России в Перми, есть возможность, что мы их не увидим и на чемпионате России?
— В чемпионате России у нас участвуют те фигуристы, которые выходят с Гран-при России, — сказал Коган. — Кроме того, у нас есть шесть членов сборной команды. Если есть какие-то объективные причины того, почему ребята не смогли принять участие в двух или одном этапах, решать будет исполком и тренерский совет. Посмотрим. Не о чем сейчас говорить. Давайте дойдем до чемпионата. У нас еще несколько мероприятий. Вы обсуждаете то, что еще нечего обсуждать.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 20 по 24 декабря 2022 года.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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