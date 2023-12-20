Семененко закрывает короткую программу на чемпионате России в Челябинске

Стали известны стартовые номера у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию на коньках в Челябинске. Последним выступит чемпион страны прошлого года Евгений Семененко.

Порядок выступлений в короткой программе:



Первая разминка

1. Глеб Лутфуллин

2. Семен Соловьев

3. Петр Гуменник

4. Матвей Ветлугин

5. Роман Савосин

6. Дмитрий Алиев

Вторая разминка

7. Федор Зонов

8. Александр Самарин

9. Даниил Самсонов

10. Алексей Ерохов

11. Марк Кондратюк

12. Андрей Мозалев



Третья разминка

13. Григорий Федоров

14. Илья Яблоков

15. Макар Игнатов

16. Даниил Постарнаков

17. Владислав Дикиджи

18. Евгений Семененко

Короткие программы в мужском одиночном начнутся 21 декабря в 13.30 по московскому времени. Произвольные программы спортсмены покажут 22 декабря в 13.45.

Среди мужчин победу на прошлом чемпионате страны одержал Евгений Семененко.