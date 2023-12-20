Косторная и Куница выступят шестыми в короткой программе на чемпионате России

Стали известны стартовые номера в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в парном катании.



1. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

5. Майя Шегай/Игорь Шамшуров

6. Алена Косторная/Георгий Куница

7. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

9. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

10. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко

Короткая программа у пар стартует 21 декабря в 17.00 по московскому времени. Произвольные программы пройдут 22 декабря в 12.30.