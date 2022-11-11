Фигуристка Косторная заявила, что пропустит чемпионат России
Российская фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России, информирует ТАСС.
«На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году», сказала Косторная.
Чемпионат России по фигурному катанию планируется провести с 20 по 25 декабря в Красноярске.
19-летняя Косторная — чемпионка Европы в женском одиночном катании. На данный момент спортсменка восстанавливается после травмы колена.
Источник: https://tass.ru/sport/16301667
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