Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

11 ноября, 16:28

Фигуристка Косторная заявила, что пропустит чемпионат России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России, информирует ТАСС.

«На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году», сказала Косторная.

Чемпионат России по фигурному катанию планируется провести с 20 по 25 декабря в Красноярске.

19-летняя Косторная — чемпионка Европы в женском одиночном катании. На данный момент спортсменка восстанавливается после травмы колена.

Источник: https://tass.ru/sport/16301667
Алена Косторная
1
1
Читайте также
«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»
«Плагиатом заниматься стыдно». За что украинка Баюл обозлилась на Тутберидзе и Загитову
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны участники команды Алексея Мишина, которые выступят на чемпионате России по прыжкам
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости