Фигуристка Косторная заявила, что пропустит чемпионат России

Российская фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России, информирует ТАСС.

«На чемпионате России я не выступлю уже на 100, даже на 200 процентов. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году», сказала Косторная.

Чемпионат России по фигурному катанию планируется провести с 20 по 25 декабря в Красноярске.

19-летняя Косторная — чемпионка Европы в женском одиночном катании. На данный момент спортсменка восстанавливается после травмы колена.