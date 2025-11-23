Гуменник поедет на сбор в США к Арутюняну перед чемпионатом России

Фигурист Петр Гуменник сообщил, что проведет двухнедельные сборы в США с тренером Рафаэлем Арутюняном перед чемпионатом России-2026.

«Буду наращивать форму, буду улучшать технику. Сейчас планирую поехать к Рафаэлю Владимировичу [Арутюняну] в Калифорнию, там будем работать над прыжками. И над программой тоже. Еду на две недели», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Гуменник является серебряным (2023) и бронзовым (2024) призером чемпионата России. В 2025 году на турнире он занял четвертое место.

Чемпионат России-2026 пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный».