Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 17:44

Кондратюк планирует усложнить программу к чемпионату России-2026

Анастасия Пилипенко

Чемпион Европы и России в одиночном катании Марк Кондратюк рассказал о планах по усложнению программы к чемпионату России-2026.

«Планка минимум — это чистый четверной тулуп и каскад четыре — три во второй половине. Может быть, вернусь к секвенции из двух тройных акселей, но не уверен. Это надо будет накатать. Кажется, отобрался на чемпионат России. Фух», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России в Москве. По сумме двух программ он получил 278,65 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Читайте также
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шешелева и Карнаухов победили на первенстве России среди юниоров

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости