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24 ноября 2025, 13:25

Чемпионат России по фигурному катанию: даты и место проведения, расписание соревнований

Чемпионат России по фигурному катанию 2026 пройдет с 18 по 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию 2026 пройдет с 18 по 21 декабря 2025 года. Турнир состоится во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. «СЭ» публикует расписание соревнований.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2026

18 декабря, четверг

16.00 — 18.10. Танцы на льду. Ритм танец

18.10 — 18.40. Открытие соревнований

19.00 — 21.00 Парное катание. Короткая программа

19 декабря, пятница

15.30 — 18.25. Мужчины Короткая программа

18.45 — 21.00. Женщины Короткая программа

20 декабря, суббота

13.00 — 15.50 Танцы на льду. Произвольный танец

16.10 — 18.25 Парное катание. Произвольная программа

18.45 — 21.00 Женщины. Произвольная программа

21 декабря, воскресенье

15.00 — 18.00. Мужчины. Произвольная программа

18.15 — 18.50. Церемония награждения

19.00 — 21.30. Показательные выступления

Время прокатов — по Москве.

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Фигурное катание
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