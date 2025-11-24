Чемпионат России по фигурному катанию: даты и место проведения, расписание соревнований
Чемпионат России по фигурному катанию 2026 пройдет с 18 по 21 декабря
Чемпионат России по фигурному катанию 2026 пройдет с 18 по 21 декабря 2025 года. Турнир состоится во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. «СЭ» публикует расписание соревнований.
Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2026
18 декабря, четверг
16.00 — 18.10. Танцы на льду. Ритм танец
18.10 — 18.40. Открытие соревнований
19.00 — 21.00 Парное катание. Короткая программа
19 декабря, пятница
15.30 — 18.25. Мужчины Короткая программа
18.45 — 21.00. Женщины Короткая программа
20 декабря, суббота
13.00 — 15.50 Танцы на льду. Произвольный танец
16.10 — 18.25 Парное катание. Произвольная программа
18.45 — 21.00 Женщины. Произвольная программа
21 декабря, воскресенье
15.00 — 18.00. Мужчины. Произвольная программа
18.15 — 18.50. Церемония награждения
19.00 — 21.30. Показательные выступления
Время прокатов — по Москве.
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