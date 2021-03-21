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Российские фигуристы получили разрешение начать тренировки на ЧМ по фигурному катанию

14:58
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус и получили разрешение на тренировки на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Результаты получены, теперь наша команда может приступить к тренировкам», — приводит ТАСС слова Когана.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10957309

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