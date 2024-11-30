Усманов заявил, что будет бороться с попытками очернить фехтование как вид спорта

Вновь избранный президентом Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов выступил с речью по поводу своего вступления в должность.

В субботу 30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах главы организации со 120 голосами. Его конкурент, швед Отто Дракенберг набрал 26 голосов.

«Я хочу заверить всех в светлом будущем фехтования и его динамичном развитии. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться этого, несмотря на недавние попытки очернить и оклеветать наш любимый вид спорта и превратить его в арену для каких-то неспортивных сражений», — цитируют заявление Усманова «РИА Новости».

Также функционер дал комментарий по поводу санкций, наложенных на него странами Запада.