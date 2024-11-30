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Сегодня, 15:55

Усманов заявил, что будет бороться с попытками очернить фехтование как вид спорта

Владислав Маслов
Корреспондент
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Вновь избранный президентом Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов выступил с речью по поводу своего вступления в должность.

В субботу 30 ноября 71-летний россиянин победил на выборах главы организации со 120 голосами. Его конкурент, швед Отто Дракенберг набрал 26 голосов.

«Я хочу заверить всех в светлом будущем фехтования и его динамичном развитии. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы добиться этого, несмотря на недавние попытки очернить и оклеветать наш любимый вид спорта и превратить его в арену для каких-то неспортивных сражений», — цитируют заявление Усманова «РИА Новости».

Также функционер дал комментарий по поводу санкций, наложенных на него странами Запада.

«Как известно, на меня по-прежнему наложены необоснованные ограничения, которые я в настоящее время оспариваю в суде. В связи с этим я заявляю, что всегда действовал в интересах FIE и буду продолжать принимать все необходимые меры для того, чтобы наложенные на меня юридически необоснованные ограничения не распространялись на FIE и ее деятельность», — добавил Усманов.
Россиянин уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия.
Алишер Усманов (справа) и&nbsp;олимпийская чемпионка по&nbsp;фехтованию Софья Великая. Усманов выиграл суд против телеканала ARD. Журналист Зеппельт обвинял его в подкупе судей
Источник: РИА Новости Спорт
Фехтование
Алишер Усманов
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