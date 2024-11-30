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Сегодня, 14:18

Мамедов — об Усманове: «Все ждали возвращения нашего лидера и, к счастью, это произошло»

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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на избрание Алишера Усманова новым президентом Международной федерации фехтования (FIE).

На выборах 71-летний россиянин набрал 120 голосов. Его оппонент Отто Дракенберг (Швеция) получил 26 голосов.

«От этой новости только самые теплые и положительные эмоции, и не только у меня, а и у большинства мирового сообщества. Уже давно все ждали возвращения нашего лидера и, к счастью, сегодня это произошло. Все очень рады и поздравляют Алишера Бурхановича с этой внушительной победой», — сказал Мамедов «СЭ».

Президент Федерации фехтования России также поделился ожиданиями от работы Усманова.

«Думаю, этот срок правления будет даже лучше, чем предыдущий. За то время, пока его не было, очень многое произошло, что нужно исправлять, а с его возможностями, знаниями и опытом это возможно. Никто даже не думает, что им будет сделано что-то неправильное, а наоборот, все ждут, что им будут исправлены все совершенные ранее ошибки. Думаю, с ним все будет на самом высоком уровне, как и было в его прошлый срок. Смотря на то, как изменилось фехтование до его прихода и с началом его работы в 2009, можно увидеть, что это совершенно два разных вида спорта: по популярности, по показу на телевидении и так далее. Поэтому никто не сомневается, что фехтование при нем будет на самом высоком уровне», — добавил Мамедов.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние 2 года федерацию возглавлял грек Манолис Кациадакис.

Денис Сафронов

Фехтование
Алишер Усманов
Ильгар Мамедов
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