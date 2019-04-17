Рапиристки первой команды Татарстана стали первыми на чемпионате России

Рапиристки первой команды Татарстана победили на чемпионате России по фехтованию в Сочи. В финале они обыграли первую команду Курской области - 45:40.

В состав команды победительниц входили Аделя Абдрахманова, Марта Мартьянова, Регина Гарифуллина и Анастасия Семенова. Третье место заняла первая сборная Московской области.

У мужчин в турнире саблистов золото завоевала первая команда Новосибирской области. В финале она обыграла первую сборную Москвы - 45:36.

В состав команды победителей вошли Вениамин Решетников, Анатолий Костенко, Артем Целышев и Никита Проскура. Бронзу завоевала вторая сборная Санкт-Петербурга.

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