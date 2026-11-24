Бывшая рекордсменка мира по фридайвингу Грасмейер умерла в возрасте 33 лет

Бывшая рекордсменка мира по фридайвингу Жанин Грасмейер скончалась в возрасте 33 лет. Об этом сообщила семья нидерландской спортсменки в соцсети.

«Она была доброй, непосредственной, смелой и сильной женщиной. Для нее не существовало невыполнимых задач: если она ставила перед собой цель, то шла к ней с непоколебимой решимостью. Она оставила след в жизни многих людей, и память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Отец спортсменки Ян Грасмейер заявил, что его дочь «проиграла борьбу», однако не уточнил обстоятельства ее смерти.

В 2013 году 20-летняя Грасмейер установила мировой рекорд по фридайвингу, погрузившись на глубину 90 метров на одном вдохе на соревнованиях в греческой Каламате. Она стала самой молодой женщиной, установившей мировой рекорд в этой дисциплине.

Через шесть дней россиянка Наталья Молчанова превзошла ее достижение, погрузившись на 91 метр. В 2016 году Грасмейер вновь установила мировой рекорд, достигнув глубины 92 метра. Ее результат продержался два года.