Застрявшую на пике в Киргизии альпинистку Наговицину видели живой два дня назад

Российскую альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую в районе пика Победы, последний раз видели живой два дня назад, сообщает RT со ссылкой на Минобороны Киргизии.

Отмечается, что 18 августа группа иранских альпинистов с дрона сняла порванную палатку, рядом с которой находилась женщина.

По словам пресс-секретаря Минобороны Киргизии Алмаза Сарбанова, при хорошей погоде спасатели доберутся до россиянки на пик Победы примерно через три дня.

«Если она жива — это чудо», — отметил он.

12 августа 47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы и с того момента ждет помощи на высоте около семи тысяч метров. 13 августа россиянку пытались эвакуировать двое иностранных альпинистов, однако в условиях плохой погоды спасательную операцию пришлось прервать.