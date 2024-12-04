Российские ски-альпинисты планируют отбираться на Олимпийские игры в Италии

Председатель комиссии по ски-альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов рассказал, что спортсмены планируют принять участие в этапах Кубка мира сезона-2024/25, которые являются квалификационными соревнованиями на Олимпиаду 2026 года в Италии.

«Пять наших спортсменов подали документы на получение нейтрального статуса, чтобы иметь возможность выступать на этапах Кубка мира и отобраться на Олимпийские игры. Если и этот сезон россияне пропустили бы, то они точно не смогли бы отобраться на Игры в Италию. Но и сейчас добиться права выступить на Олимпиаде будет очень непросто. Конкуренция в этом виде спорта очень высокая, ски-альпинизм очень развит в Европе, особенно в приальпийских странах (Италия, Франция, Германия, Швейцария, Франция), сильные спортсмены есть в Испании, Словакии, Польше, Южной Корее, Китае. Но мы постараемся сделать все, чтобы достойно конкурировать с ними», — сообщил Романов ТАСС.

Соревнования по ски-альпинизму в 2026 году дебютируют в программе Олимпийских игр. В Италии за олимпийские медали в ски-альпинизме будут бороться 36 сильнейших спортсменов (по 18 среди мужчин и женщин). Как сообщалось ранее, ски-альпинисты стали первыми российскими спортсменами, получившими возможность отобраться на зимнюю Олимпиаду-2026.