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Россияне выступят на ноябрьском чемпионате мира по сап-серфингу в США

Руслан Минаев
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Российские спортсмены планируют выступить на чемпионате мира по сап-серфингу. Турнир пройдет в ноябре в США.

«По информации на сегодняшний день, в этом чемпионате мира планируют выступить трое россиян, включая меня, — цитирует ТАСС члена сборной России Наталью Новицкую. — У всех нас есть нейтральный статус, без которого невозможно участие в турнирах под эгидой ICF. У нас на руках есть официальные приглашения на этот чемпионат мира, благодаря которым мы без особых проблем получили въездные визы».

Чемпионат мира по сап-серфингу пройдет с 20 по 24 ноября в американской Сарасоте, организатором турнира является Международная федерация каноэ (ICF).

Источник: ТАСС
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