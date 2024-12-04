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Милан-2026

Сегодня, 13:15

Лед тронулся? Ски-альпинисты первыми из россиян смогут отобраться на Олимпиаду-2026

Ски-альпинисты первыми из россиян смогут отобраться на Олимпиаду-2026
Егор Сергеев
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Российские ски-альпинисты
Российские ски-альпинисты смогут отобраться на Олимпийские игры.
Фото Федерация альпинизма России
Но еще нужно получить нейтральный статус.

Российские ски-альпинисты могут принять участие в этапах Кубка мира сезона-2024/25, успешный результат на которых даст билет на Олимпийские игры-2026 в Италии. Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) стала первой среди зимних видов спорта, кто допустил наших спортсменов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе.

Для его получения необходимо написать в организацию заявление и предоставить ряд документов. Условия для допуска стандартные: отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, готовность выступать без национальной символики (флаг, герб, гимн), соответствие антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Стоимость проверки варьируется от 2,5 до 5 тысяч долларов (от чего зависит сумма, не уточняется).

В случае успешного прохождения процедуры спортсмены смогут вернуться на международную арену. Уже известно, что пятеро россиян подали документы на получение нейтрального статуса.

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Серьезная конкуренция

По словам председателя комиссии по ски-альпинизму Федерации альпинизма России Андрея Романова, конкуренция в этом виде спорта высокая, поэтому нашим атлетам будет непросто отобраться на Игры.

«Ски-альпинизм очень развит в Европе, особенно в приальпийских странах (Италия, Франция, Германия, Швейцария), сильные спортсмены есть в Испании, Словакии, Польше, Южной Корее, Китае. Но мы постараемся сделать все, чтобы достойно конкурировать с ними», — сказал он ТАСС.

При этом российские ски-альпинисты пропустят первый этап Кубка мира во Франции из-за невозможности быстро оформить въездные документы. Спортсмены начнут борьбу со второго этапа, который пройдет в Азербайджане с 10 по 13 января.

Российские ски-альпинисты
Фото Федерация альпинизма России

Что такое ски-альпинизм?

Ски-альпинизм (также известный как скимо — сокращение от ski mountaineering) в каком-то смысле можно считать многоборьем. Это зимний вид спорта, главная задача которого — пройти горную трассу как можно быстрее. Во время прохождения дистанции спортсменам надо подняться на лыжах на довольно крутую гору, преодолеть пешком с лыжами на плече или в рюкзаке еще более сложный для подъема участок и скатиться вниз по неподготовленному склону.

В ски-альпинизме разыграют три комплекта наград: среди мужчин, среди женщин и в смешанной командной дисциплине. Всего в наличии по 18 лицензий на каждый пол, включая одну гарантированную для хозяев.

Большинство мест на Олимпиаду будут разыгрываться согласно рейтингу. Он считается за период с 1 ноября 2024-го по 21 декабря 2025-го. В зачет идут этапы Кубка мира и чемпионаты мира (личный и командный) предстоящей зимой. Двое лучших по итогам турнира получат прямые путевки на Игры в Италию.

Зимняя Олимпиада состоится в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

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А что остальные?

Увы, рассчитывать на какие-то послабления в других зимних видах спорта пока не приходится. В семи оставшихся международных федерациях у чиновников достаточно жесткая позиция: они не хотят рассматривать вопрос допуска россиян в нейтральном статусе до окончания СВО. Какие-то изменения в их позиции возможны после выборов нового президента МОК, которые состоятся в марте 2025 года. Но все будет зависеть от того, кто из кандидатов возглавит комитет.

Если наших спортсменов в итоге пустят в Милан, они столкнутся как минимум с нехваткой соревновательной практики в системе Кубков мира и «Гран-при». А в некоторых случаях возникнут проблемы с рейтингом, которые отразятся на распределении квот не в нашу пользу.

Олимпиада
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