В «Ред Булл» работал автор допинговой программы ГДР. Он сотрудничал со Штази и подозревался в убийстве невесты

У спортивного врача Бернда Пансольда была очень бурная жизнь.

Германия постоянно говорит о нулевой терпимости к допингу. В этой стране работает Хайо Зеппельт — автор самых громких расследований о запрещенных препаратах. Возможно, такой интерес к данной проблеме связан с тем, что сама Германия в прошлом прошла через подобную историю. Ведь во второй половине прошлого столетия ГДР стала первой страной, где допинг поставили на поток, а правительство требовало побед своих спортсменов любой ценой. Таковы были реалии холодной войны. Тем удивительнее, что после ее завершения для одного из авторов допинговой программы ГДР нашлось место в соседней Австрии. Бернд Пансольд не просто был востребован, он работал с лучшими спортсменами программы Red Bull. И это несмотря на особенности личной жизни и таинственную гибель своей сожительницы...

Прописывал допинг несовершеннолетним и нашел после этого себя в Австрии

Многие наверняка слышали про такие экстремальные способы читерства от ГДР в спорте, как полозья с подогревом в санном спорте или беременность девушек в гимнастике за пару месяцев до важного старта. Но это отдельные элементы креатива, чаще всего в спорте Восточной Германии ограничивались классической фармподдержкой. Тем более что жесткого допинг-контроля тогда не было. К тому же аптекарское дело в Германии всегда было на высоте... Одним из авторов допинговой системы ГДР считают Бернда Пансольда. По данным следователей, именно он расписывал фармацевтическую программу для топовых спортсменов. А также помогал в употреблении допинга несовершеннолетним. Последнее считается серьезным преступлением, поэтому Пансольда после падения Берлинской стены осудили, несмотря на сроки давности инкриминируемых ему случаев.

Есть данные и о том, что Пансольд также сотрудничал со службой секретной разведки ГДР — Штази. Бернд шпионил за коллегами и спортсменами, следил за их поведением за границей и доносил госбезопасности ГДР. В общем, список личных «достижений» у этого врача приличный. А когда ГДР перестала существовать, Бернд решил перебраться в соседнюю нейтральную Австрию. Вместе с ним поехали и многие его коллеги из мира спортивной медицины ГДР, а также тренеры Восточной Германии. В Австрии они без особых проблем нашли работу — и за считаные годы гребля, дзюдо, легкая атлетика и лыжные виды этой альпийской страны резко прибавили. С чем это связано — с талантом тренерского цеха или с особыми умениями Бернда, решайте сами. Факт лишь в том, что Пансольда в Австрии очень ценили. Спортсмены, с которыми он занимался, быстро добивались успехов, но надолго в спорте не задерживались...

Херманн Майер. Фото Global Look Press

Применял насилие к юным пловчихам

Пансольд получил важную должность в институте спортивной медицины Венского университета, а его зарплата за 20 часов в неделю составляла 35 000 шиллингов (эквивалент 4300 евро с поправкой на инфляцию). Затем Бернда приглашают поработать с лыжной сборной Австрии. Приглашает не кто иной, как Херман Майер. Позднее этого тренера пожизненно дисквалифицируют за систематические нарушения антидопинговых правил его спортсменами. Но к самому Бернду вопросов почему-то не возникло. И это несмотря на то, что как раз в это время завершился суд по допинговым историям Пансольда в ГДР. Бернда тогда оштрафовали на 14 400 марок (8587 долларов на тот момент). При этом во время суда всплыли факты о том, что Пансольд также применял насилие к молодым девушкам в берлинском клубе плавания «Динамо». И хотя прямых доказательств не обнаружилось, сам факт остается красноречивым штрихом к портрету личности...

Судебные разбирательства в ФРГ никак не помешали развитию карьеры Пансольда в Австрии. Наоборот, его карьера пошла в гору, и в 2003 году этого эксперта спортивной фармакологии приглашают в центр развития спортсменов Red Bull в тренировочном центре Тальгау. Тогдашний руководитель спортивного отделения компании предпочитал не вспоминать о печальном прошлом Бернда, так как это все дела давно минувших дней... В Тальгау у Пансольда был полный карт-бланш. Он консультировал таких звезд спорта, как немецкий гонщик Себастьян Феттель, американская горнолыжница Линдси Вонн, футбольные команды Red Bull и лучших велосипедистов. При подписании контракта Бернду подарили шикарный особняк близ Зальцбурга. И с этим домом связана еще одна темная страница в жизни Пансольда — таинственная смерить его невесты. И до сих пор точного ответа на вопрос, кто убил Сильвию Винтерстеллер в мае 2017 года, ни у кого нет.

Себастьян Феттель. Фото Global Look Press

Перепутал труп и живого человека и не стал оказывать помощь

Согласно отчетам следствия, вечером 31 мая 2017 года Сильвия поссорилась со своим сожителем Берндом Пансольдом, которому на тот момент было уже 79 лет. Сильвия позвонила своей маме и в слезах просила помочь ей сбежать от домашнего тирана. «Я больше не могу это терпеть, он разрушает меня изнутри», — последние слова, которые Винтерстеллер успела произнести, прежде чем выбежала из дома. Что было дальше — загадка. Но спустя пару часов Пансолд якобы нашел девушку на соседнем лугу мертвой. Что произошло между телефонным звонком и обнаружением трупа, можно реконструировать благодаря допросам в полиции, судебным протоколам и рассказам немногочисленных очевидцев. Судя по всему, после разговора с дочерью мать Сильвия вызвала такси, чтобы поехать к ней. У крыльца она застала полураздетого Пансольда.

Дальше версии произошедшего разнятся. По одной, Бернд нашел Сильвию сам и еще живую, по другой — впервые увидел ее после ссоры вместе с матерью. Но практически нет сомнений в том, что, как только женщину обнаружили, она еще была жива и ей можно было помочь. Каким образом врач с огромным опытом Пансольд мог перепутать живого человека с трупом и не стал оказывать помощь? Свое бездействие он затем оправдывал тревогой и переживаниями. «Я был уверен, что она мертва», — заявил он полиции.

Дело об убийстве закрыли за недостатком доказательств практически сразу. Бернда обвиняли в неоказании помощи — медик обязан спасти умирающего человека вне зависимости от их личных взаимоотношений. Однако и тут собрать достаточное количество улик, которые бы говорили о том, что Пансольд мог спасти Винтерстеллер, но не стал этого делать, не нашлось.

Так скандальному врачу сошел с рук еще один скандальный эпизод в его биографии. Сейчас специалисту уже за 80, и он отошел от дел. Однако бурное прошлое Пансольда до сих пор вызывает живой интерес, и его расследование наверняка прольет свет на очень многие темные моменты в истории спорта.