Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку

Габон урезали в спортивных правах, лишив флага и гимна и права проведения международных соревнований.

Не только спортсменам из России и Белоруссии предлагается выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе: без флага и гимна временно остались атлеты из Габона. Так решило ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), признавшее «не соответствующей стандартам» деятельность национального антидопингового агентства этой западноафриканской страны. Кроме того, Габону теперь запрещено принимать у себя региональные, континентальные и мировые чемпионаты, а также другие мероприятия, организованные крупнейшими международными спортивными федерациями.

За что так с Габоном?

Национальное антидопинговое агентство африканской страны, по мнению представителей ВАДА, не сумело полноценно встроить положения версии Антидопингового кодекса от 2021 года. Под особое наблюдение Габон (а также Молдавия) были внесены в ноябре 2022 года. Внесение в так называемый список наблюдения ВАДА предполагало, что у национальных антидопинговых агентств будет четыре месяца на исправление претензий и приведение стандартов работы к соответствующим международным. Для этого международной организацией предлагался к исполнению «корректирующий план действий».

В итоге к дедлайну (17 марта) в Габоне реализовать план не сумели (судя по отсутствию новостей о Молдавии, с задачей там справились). У представителей африканского антидопинга был 21 день на объяснения, но и за этот срок габонцы не предприняли ничего. Так что последовали санкции ВАДА. В течение следующих 12 месяцев спортсмены из Габона будут вынуждены выступать без флага и гимна на соревнованиях регионального, континентального и мирового уровня. Проводить турниры соответствующего статуса в стране теперь также нельзя. Национальное антидопинговое агентство лишено «привилегий» и финансирования со стороны ВАДА, а его представители не могут занимать должности в международных организациях.

Фото Global Look Press

Если по истечении очередного «испытательного срока» Антидопинговый кодекс-2021 все еще не будет встроен в систему законодательства Габона, спортсмены из этой страны рискуют поехать на Игры в Париже-2024 только в нейтральном статусе, под олимпийским флагом.

Кто кроме Обамеянга?

Западноафриканская страна активно включилась в международное спортивное движение к началу 1970-х. В 1972 году состоялся дебют спортсмена из Габона на олимпийском уровне. На Играх в Мюнхене страну представил боксер-легковес Жозеф М'Бурукунда. Четыре года спустя Габон принял первые крупные интернациональные состязания: в столице государства Либревиле прошли Центральноафриканские игры (восемь видов спорта, 1312 атлетов из 11 стран).

Начиная с Лос-Анджелеса-1984 представители страны принимали участие во всех летних Олимпиадах. Пик активного развития в сфере спорта в Габоне пришелся на 2000-е и 2010-е. С 2006 года в стране ежегодно проводилась веломногодневка «Ля Тропикаль Амисса Бонго», в 2012 году на Олимпийские игры в Лондоне приехала самая массовая делегация в истории (24 спортсмена). В 2017-м Габон принимал финальную стадию Кубка африканских наций по футболу, тогда же в первый раз был проведен ставший ежегодным забег на 10 км в Порт-Жантиле (у женщин его выигрывала, например, будущая чемпионка мира в марафоне-2019 Рут Чепнгетич). В 2018 году в стране прошел чемпионат Африки по гандболу среди мужских команд. Вскоре в Габоне дестабилизировалась политическая обстановка (в январе 2019 года там случилась попытка государственного переворота). Так что и без санкций ВАДА проведение в стране международных соревнований в ближайшее время не планировалось.

Энтони Обаме. Фото Global Look Press

А вот атлеты международного уровня у Габона есть. И речь не только о футболисте «Челси» Пьер-Эмерике Обамеянге. Для некоторых спортсменов из Габона поехать на Олимпиаду без флага родной страны будет болезненно. Так, главная звезда габонского олимпийского спорта — 34-летний тхэквондист-тяжеловес Энтони Миланн Обаме (чемпион мира-2013 и обладатель двух бронзовых медалей соревнований аналогичного уровня в 2015 и 2017 годах) — в Париже может выступить на четвертых в карьере Играх.

На первых из них в 2012 году в Лондоне он выиграл серебряную медаль в соревнованиях в категории свыше 80 кг. Первый в истории Габона олимпийский призер продолжает карьеру, но ее окончание может получиться смазанным из-за разногласий ВАДА и национального антидопингового агентства.