ВАДА восстановило в правах румынскую лабораторию

Антидопинговая лаборатория в Бухаресте (Румыния) восстановлена Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что аккредитация лаборатории восстановлена после ее приостановки в феврале 2018 года. Таким образом, она может возобновить свою деятельность. В заявлении указано, что решение о восстановлении аккредитации было принято на основе рекомендаций, сделанных группой экспертов лаборатории ВАДА, указавшей, что лаборатория успешно устранила свои несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL).

Таким образом, лаборатория в Бухаресте может возобновить работу и проводить все необходимые анализы, в том числе мочи и крови.