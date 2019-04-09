04:28 | Допинг

ВАДА восстановило в правах румынскую лабораторию

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Антидопинговая лаборатория в Бухаресте (Румыния) восстановлена Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что аккредитация лаборатории восстановлена после ее приостановки в феврале 2018 года. Таким образом, она может возобновить свою деятельность. В заявлении указано, что решение о восстановлении аккредитации было принято на основе рекомендаций,  сделанных группой экспертов лаборатории ВАДА, указавшей, что лаборатория успешно устранила свои несоответствия  Международному стандарту для лабораторий (ISL).

Таким образом, лаборатория в Бухаресте может возобновить работу и проводить все необходимые анализы, в том числе мочи и крови.

 

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