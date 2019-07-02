ВАДА подозревает 298 атлетов РФ на основании данных Московской лаборатории

ВАДА подозревает 298 российских атлетов на основании данных Московской лаборатории

Почти 300 атлетов из России подозреваются в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ВАДА. Об этом пресс-служба агентства заявила на основании проверки первой группы данных Московской антидопинговой лаборатории. Под подозрение попали 578 образцов от 298 спортсменов.

На данный момент проверка данных и образцов продолжается.На сегодняшний день из 298 спортсменов были проанализированы данные 43 (150 образцов), и составлены доказательные пакеты.

Данные пакеты отправлены в международные федерации, которые проверят их и вынесут решение по поводу нарушений антидопинговых правил.

Предполагается что к концу года все приоритетные дела будут расследованы ВАДА.

ВАДА оставляет за собой право передать дела в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и проконтролирует решения международных федераций для корректировки своей стратегии.

В ВАДА отметили помощь РУСАДА в расследовании антидопинговых нарушений.

Передача данных Московской антидопинговой лаборатории была одним из условий восстановления лицензии РУСАДА в сентябре 2018 года.

Деятельность РУСАДА была временно приостановлена в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Также была закрыта Московская антидопинговая лаборатория, а Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была исключена из Международной асссоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).