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Сегодня, 10:36

РУСАДА выявило 16 случаев нарушения антидопинговых правил с начала 2022 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 16 случаев возможного нарушения спортсменами антидопинговых прав с начала 2022 года.

«В первом квартале 2022 года было выявлено 16 новых случаев возможного нарушения антидопинговых правил. Среди нарушений — наличие и использование запрещенных субстанций, нарушение правил доступности для тестирования и фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.

В агентстве уточнили, что по 12 делам информация была направлена в правоохранительные органы для проверки и привлечения к ответственности по статье 6.18 КОАП.

Источник: https://tass.ru/sport/14396097
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