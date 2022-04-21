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Сегодня, 11:20

РУСАДА подписало соглашение о сотрудничестве с «Академией талантов»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией содействия развитию науки, медицины и спорта «Академия талантов».

«Я рада, что предложение о подписании соглашения о совместной деятельности поступило от проекта, который занимается именно детско-юношеским, молодежным спортом. Наши основные партнеры — всероссийские спортивные федерации и регионы РФ. По юниорской линии соглашение у нас есть только с «Кубком Анны Богалий» по биатлону.

Знаю, что «Академия талантов» уделяет большое значение антидопинговому образованию. И у меня нет никаких сомнений, что у ваших спортсменов и тренеров нет и не может быть мыслей о намеренном нарушении антидопинговых правил. Но также важно не попадать в дурацкие истории, быть внимательными к различным нюансам", — передает пресс-служба слова гендиректора РУСАДА Вероники Логиновой.

«Подписание соглашения — логичное продолжение сотрудничества РУСАДА и «Академии талантов». На всех наших соревнованиях и сборах обязательно проходят антидопинговые мероприятия — образовательные викторины или лекции. А в начале года РУСАДА оперативно отреагировала на просьбу включить в пул тестирования 14 наших юных спортсменов, которые претендовали на участие в юниорском чемпионате Европы (среди 18-летних) и юниорском чемпионате мира (среди 20-летних). И мы гордимся, что за год активной деятельности проекта у 33 наших спортсменов нет ни одного «флажка» за пропущенный допинг-тест. Надеюсь, взаимодействие с РУСАДА будет расширяться», — заявил гендиректор «Академии талантов» Антон Еманов.

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